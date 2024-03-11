Общественная палата Крыма подаст иск к Киеву на 3,4 триллиона рублей с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, причинённого в результате энергетической блокады полуострова.
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