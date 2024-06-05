Полиция предупредила родителей о штрафах за прогулки детей без взрослых вблизи водоемов

В Амурской области усилены меры безопасности для детей во время летней оздоровительной кампании. Инспекторы ГИБДД и сотрудники других ведомств начнут проводить регулярные рейды по проверке соблюдения правил безопасного отдыха молодежи вблизи водоемов.
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