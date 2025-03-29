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Царьград

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Бунт в колонии Свердловской области: осуждённые получили до 12 лет срока

Бунт в колонии Свердловской области: осуждённые получили до 12 лет срока

В колонии №46 Свердловской области восемь заключённых устроили бунт из-за изъятия телефонов. Организатор угрожал сотруднику молотком, камеры и листья стенды были уничтожены.

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