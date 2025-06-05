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Арестович предрек распад Украины

Арестович предрек распад Украины

Украина может оказаться разделена на части, а страны в границах 1991 года уже нет. Об этом заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг) в своем Telegram-канале.

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