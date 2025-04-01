Александр Новиков поручил привлечь к ответственности перевозчика по маршруту №42

Транспортная компания заявила, что им невыгодно обслуживать данный маршрут Глава города Смоленска Александр Новиков поручил управлению транспорта провести работу по привлечению к административной ответственности перевозчика маршрута №42.
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