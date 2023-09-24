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Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль на Азиаде в Китае.  В финале спортсменка потерпела поражение иппоном от действующей чемпионке мира из Японии Нацуми Цуноде.

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