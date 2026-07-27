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США ищут новые идеи мира на Украине, которые Россия уже давно нашла

США ищут новые идеи мира на Украине, которые Россия уже давно нашла

Соединенные Штаты снова надели маску посредника и миротворца в украинском конфликте. Это главный итог феноменальной эскалации, которую России устроили летом этого года, — с бесчисленными атаками беспилотников и топливным кризисом.

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