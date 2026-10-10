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Говорит Европа ⚡

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Судьи Киевской апелляции лишились права на защиту? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Судьи Киевской апелляции лишились права на защиту? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Имели ли право судей Киевской апелляции лишать возможности защищаться в дисциплинарном производстве? Законно ли прекращать страховые выплаты пострадавшим на производстве из-за переезда за границу? Должны ли будущие полицейские возмещать государству деньги за обучение при отказе служить? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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