Судьи Киевской апелляции лишились права на защиту? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Имели ли право судей Киевской апелляции лишать возможности защищаться в дисциплинарном производстве? Законно ли прекращать страховые выплаты пострадавшим на производстве из-за переезда за границу? Должны ли будущие полицейские возмещать государству деньги за обучение при отказе служить? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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