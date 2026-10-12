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Мошенники обманывают родителей под угрозой аннулирования детских пособий

Мошенники обманывают родителей под угрозой аннулирования детских пособий

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мошенники начали обзванивать российских родителей под видом сотрудников Социального фонда России и угрожать аннулированием детских пособий.

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