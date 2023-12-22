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"Следующий год станет решающим": Украинские чиновники уже признали поражение - Bild

"Следующий год станет решающим": Украинские чиновники уже признали поражение - Bild

Киев скрывает реальную ситуацию на фронте, пишет немецкая Bild. "Высказывания чиновников всё меньше совпадают с картиной, которая официально даётся на пресс-конференциях или в интервью", - указывает замглавреда издания Пауль Ронцхаймер.

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