"Следующий год станет решающим": Украинские чиновники уже признали поражение - Bild

Киев скрывает реальную ситуацию на фронте, пишет немецкая Bild. "Высказывания чиновников всё меньше совпадают с картиной, которая официально даётся на пресс-конференциях или в интервью", - указывает замглавреда издания Пауль Ронцхаймер.