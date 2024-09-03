Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valeriy Ishmenev
    Давно надо было!Миронов обратился...
  • Алексей
    Я бы убрал из власти не только имеющих двойное гражданство, но и получивших образование за границей, так как за редки...«Читайте, завидуй...
  • Алексей Горшков
    Путин - всё-таки рисковый мужик! Но он лишь ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗМАЗАЛ этот МУС, который на ... как говорил доктор Быков в..."ЕС не доволен ви...

«Этот Свитан сломался, несите следующего»

«Этот Свитан сломался, несите следующего»

«Говорящая голова» моноэфира полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, похоже, хлебнул «сыворотку правды», и на «24 канале» заявил, что команда Зеленского превратила Покровск и страну «в колонию, карцер и концлагерь абсолютно для всех мужчин», из которого невозможно выехать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
До самых упоротых начинает доходить...
Ответить
16 час.
СХ
Сергей Храмов
У Светана как в фильме святой януарий мгновенно наступило прозрение. РВСН.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх