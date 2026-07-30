Болгария объявила структуры «Лукойла» объектами национальной безопасности

Правительство Болгарии приняло решение включить две структуры российского нефтяного концерна «Лукойл» — Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker — в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности страны.
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