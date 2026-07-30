НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

87 подписчиков

Болгария объявила структуры «Лукойла» объектами национальной безопасности

Болгария объявила структуры «Лукойла» объектами национальной безопасности

Правительство Болгарии приняло решение включить две структуры российского нефтяного концерна «Лукойл» — Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker — в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии