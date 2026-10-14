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Nvidia RTX Spark и 128 ГБ унифицированной памяти в корпусе 1,3 л. Представлен MSI EdgeMesa N AI+

Nvidia RTX Spark и 128 ГБ унифицированной памяти в корпусе 1,3 л. Представлен MSI EdgeMesa N AI+

EdgeMesa N AI+ помещается в корпус объёмом 1,3 л и поддерживает модели с десятками миллиардов параметров Компания MSI представила компактный компьютер EdgeMesa N AI+ для локального запуска ИИ-агентов и больших языковых моделей.

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