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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Демков: «Для Алистрова возвращение в «Динамо» Минск могло бы стать отличной перезагрузкой. У него были хорошие отрезки в «Ак Барсе», но потом пошел спад»

Экс-нападающий минского « Динамо » Артем Демков высказался о возможном возвращении в клуб форварда Владимира Алистрова.

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