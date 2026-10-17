Осень никогда не начинается первого сентября по календарю. Она приходит раньше — в один из тех прозрачных, чуть прохладных вечеров конца августа, когда солнце садится в багровое марево за рекой, а в воздухе среди запахов спелой малины и нагретой дорожной пыли вдруг впервые проскальзывает тонкая, щемящая, хрустальная нота увядания.
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