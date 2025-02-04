New York Post: Командованию украинской армии некогда думать о тех, кто в окопах — оно спешно делит деньги

То, что реально доходит до ВСУ — лишь жалкие крохи гигантского оборота, которым распоряжаются коррупционеры в погонах Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Высшее военное руководство Украины может смести коррупционная волна.
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