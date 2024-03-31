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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Мерседес» заключил многомиллионную сделку с adidas

Немецкая компания adidas в сезоне-2025 станет официальным партнером команды «Формулы-1» «Мерседес». Эта сделка принесет немецкой команде больше, чем нынешние контракты с Puma и Tommy Hilfiger, которые оцениваются в £6 млн ($7,5 млн) в год.

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