«Мерседес» заключил многомиллионную сделку с adidas

Немецкая компания adidas в сезоне-2025 станет официальным партнером команды «Формулы-1» «Мерседес». Эта сделка принесет немецкой команде больше, чем нынешние контракты с Puma и Tommy Hilfiger, которые оцениваются в £6 млн ($7,5 млн) в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)