В Приморье задержаны подростки, готовившие теракт на объекте Росгвардии Украинские спецслужбы все чаще используют несовершеннолетних для совершения терактов на террит.
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В Приморье задержаны подростки, готовившие теракт на объекте Росгвардии Украинские спецслужбы все чаще используют несовершеннолетних для совершения терактов на террит.
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