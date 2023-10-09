NYT: раненые американцы жалуются на украинскую военную медицину

Как сообщает The New York Times, военнослужащие США, принимающие участие в конфликте на Украине в составе иностранного легиона ВСУ, столкнулись с серьезными проблемами военной медицины и вынуждены получать лечение в военных госпиталях Пентагона.
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