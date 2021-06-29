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Эксперт из КНР прокомментировал возможный отказ России от доллара

Эксперт из КНР прокомментировал возможный отказ России от доллара

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук прокомментировал возможную дедолларизацию России, отметив, что это насмешка, протест и презрение гегемонии Соединенных Штатов Америки.

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