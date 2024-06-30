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Автовладельцы были услышаны: Госдума официально одобрила 2 новых закона, которые серьёзно облегчит жизнь всем водителям

Автовладельцы были услышаны: Госдума официально одобрила 2 новых закона, которые серьёзно облегчит жизнь всем водителям

Совсем недавно мы обсуждали тему о нововведениях, которые коснутся всех водителей с категорией B — если кто-то забыл или пропустил эту новость, скажу в двух словах: Теперь водители с категорией B могут управлять квадроциклами.

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