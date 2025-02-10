Скоро настанут теплые деньки, и можно будет снова распахнуть все окна и открыть после зимнего сезона балкон

1. Свечи и фонарики Освещение создает уютную и, по крайней мере визуально, теплую атмосферу. Украсьте свой балкон свечами или фонариками: большие можно поставить на пол, маленькие — на небольшой журнальный столик, полку или подоконник.
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