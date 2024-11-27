Тренер "Спартака" эмоционально отреагировал на решение судьи и разбил стекло на скамейке запасных

Тренер "Спартака" разбил стекло на скамейке запасных. Так он отреагировал на решение главного арбитра во время матча с "Ростовом"Во время матча четвертьфинала Кубка России по футболу в пути РПЛ, который 27 ноября прошёл между "Спартаком" и "Ростовом", произошёл инцидент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии