Тренер "Спартака" эмоционально отреагировал на решение судьи и разбил стекло на скамейке запасных

Тренер "Спартака" разбил стекло на скамейке запасных. Так он отреагировал на решение главного арбитра во время матча с "Ростовом"Во время матча четвертьфинала Кубка России по футболу в пути РПЛ, который 27 ноября прошёл между "Спартаком" и "Ростовом", произошёл инцидент.