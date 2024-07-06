Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

159 подписчиков

Свежие комментарии

  • Павел Лелин
    Где поставить минус? А вот! Уже нашёл!«Целование кольца...
  • ВАРЯГ РУС
    Комментарии здравые. Но и наш Президент несколько раз подчёркивал, что информация для образованных,  умеющих думать. ...Путин объясняет а...
  • Владимир Кузнецов
    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...

«Ориентирован на восстановление отношений с Западом». Президентом Ирана стал Масуд Пезешкиян

«Ориентирован на восстановление отношений с Западом». Президентом Ирана стал Масуд Пезешкиян

Официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами заявил, что кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх