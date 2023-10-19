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На Южном Урале растет потребление видеоконтента

На Южном Урале растет потребление видеоконтента

В Челябинской области увеличилось потребление видеоконтента. Максимальная динамика была зафиксирована к российскому онлайн-сервису для хостинга и просмотра видео Rutube – объем передачи данных здесь вырос сразу в 3 раза.

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