Данный способ не трудоемкий, не потребует от Вас кучу сил или специализированной техники. С помощью данного метода Вы один без проблем сможете удалить хоть десяток пней со своего участка.
Как просто удалить пень без выкорчевывания
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Другой способ.Дрель,сверло и селитра.В отверстие засыпаете селитры.Набивайте отверстие деревянной пробкой. Через пару месяцев от пня труха.Корни в таком же состоянии.
Ответить
16 час.
Аркадий Шацкий
Эх, перевелись богатыри)
Ответить
13 час.
Свежие комментарии