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Как просто удалить пень без выкорчевывания

Как просто удалить пень без выкорчевывания

 Данный способ не трудоемкий, не потребует от Вас кучу сил или специализированной техники. С помощью данного метода Вы один без проблем сможете удалить хоть десяток пней со своего участка.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Другой способ.Дрель,сверло и селитра.В отверстие засыпаете селитры.Набивайте отверстие деревянной пробкой. Через пару месяцев от пня труха.Корни в таком же состоянии.
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16 час.
Аркадий Шацкий
Эх, перевелись богатыри)
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13 час.

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