Торжественный приём ко Дню предпринимательства прошёл в Приморье

С профессиональным праздником поздравили предпринимателей заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев, заместитель председателя правительства Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела, охраны объектов культурного наследия Елена Бронникова, глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, председатель Думы Артёмовского городского округа Анатолий Бадель, депутат Госдумы Сергей Сопчук, депутат Госдумы Владимир Новиков, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена Ромашко, депутат Думы города Владивостока Станислав Примаченко и другие.