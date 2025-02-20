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Почему Трамп начал "глушить" Зеленского? Пинчук объяснил. Россия тут ни при чём

Почему Трамп начал "глушить" Зеленского? Пинчук объяснил. Россия тут ни при чём

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук объяснил, почему президент США Дональд Трамп начал "глушить" главу киевского режима Владимира Зеленского.

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