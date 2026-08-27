БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рекордный пожар в новейшей истории Крыма. ВСУ выжигают заповедник над Ялтой

Рекордный пожар в новейшей истории Крыма. ВСУ выжигают заповедник над Ялтой

Катя Добрина.   Уже неделю бушует пожар в заповедных лесах над Ялтой. Из-за сухой погоды и сильного ветра площадь возгорания за семь дней выросла с трех до 180 гектаров (50 только за последние сутки), по ночам зарево видно далеко в море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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