Рекордный пожар в новейшей истории Крыма. ВСУ выжигают заповедник над Ялтой

Катя Добрина. Уже неделю бушует пожар в заповедных лесах над Ялтой. Из-за сухой погоды и сильного ветра площадь возгорания за семь дней выросла с трех до 180 гектаров (50 только за последние сутки), по ночам зарево видно далеко в море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».