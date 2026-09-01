Полное «обнуление» санкций: На словах мы круче всех, но реальность шепчет иное

ИВ

Игорь Вершинин

Пока в правительстве, особенно в экономическом блоке будут сидеть сионисты-чубайсята толку не будет. Надо решиться как поступил Сталин - убрал из руководства Бронштейна (Троцкого), Бухарина, Каменева, Рыкова и др. и убрать Силуановых, Набиуллиных, Решетниковых, Голиковых, Мантуровых. Нужна свежая кровь в руководстве страной, привлечение коренных Россиян-патриотов, а не двурушников-двупаспортников, истинных патриотов страны среди евреев тоже немало, но их затирают Гусманы, Галкины, Хазановы, Нарусовы-Собчаки, чубайсята и решить наконец, что для Президента важнее - соблюдать обещание не трогать "семью" и ее прилипал , работающих во вред страны или действовать в интересах России.