МИД обещает нам внешнеэкономический прорыв, однако для этого нет никаких предпосылок Андрей Захарченко Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Материал комментируют: Иван Родионов Россия хочет добиться обнуления эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества.
Полное «обнуление» санкций: На словах мы круче всех, но реальность шепчет иное
Комментарии
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ИВ
Игорь Вершинин
Пока в правительстве, особенно в экономическом блоке будут сидеть сионисты-чубайсята толку не будет. Надо решиться как поступил Сталин - убрал из руководства Бронштейна (Троцкого), Бухарина, Каменева, Рыкова и др. и убрать Силуановых, Набиуллиных, Решетниковых, Голиковых, Мантуровых. Нужна свежая кровь в руководстве страной, привлечение коренных Россиян-патриотов, а не двурушников-двупаспортников, истинных патриотов страны среди евреев тоже немало, но их затирают Гусманы, Галкины, Хазановы, Нарусовы-Собчаки, чубайсята и решить наконец, что для Президента важнее - соблюдать обещание не трогать "семью" и ее прилипал , работающих во вред страны или действовать в интересах России.
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3 н.
АП
Александр Переверзев
Игорь Вершинин
Пока в правительстве, особенно в экономическом блоке будут сидеть сионисты-чубайсята толку не будет. Надо решиться как поступил Сталин - убрал из руководства Бронштейна (Троцкого), Бухарина, Каменева, Рыкова и др. и убрать Силуановых, Набиуллиных, Решетниковых, Голиковых, Мантуровых. Нужна свежая кровь в руководстве страной, привлечение коренных Россиян-патриотов, а не двурушников-двупаспортников, истинных патриотов страны среди евреев тоже немало, но их затирают Гусманы, Галкины, Хазановы, Нарусовы-Собчаки, чубайсята и решить наконец, что для Президента важнее - соблюдать обещание не трогать &quot;семью&quot; и ее прилипал , работающих во вред страны или действовать в интересах России.
Они и привели Россию к этому состоянию. Что бы сохраниться в дальнейшем в этом состоянии, борются за ГД - за ЕР. Бронштейн постепенно воскрешается!
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3 н.
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