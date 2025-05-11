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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэйпер выиграл 100-й матч в карьере

Дрэйпер выиграл 100-й матч в карьере

23-летний британец стал девятым теннисистом, родившимся в 2000-м или позже, который добрался до этой отметки (также у него 56 поражений в туре).

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