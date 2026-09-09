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«Я не могу назвать тебя отцом»: сын Евгения Плющенко от Марии Ермак угрожает ему компроматом

«Я не могу назвать тебя отцом»: сын Евгения Плющенко от Марии Ермак угрожает ему компроматом

Он мчался по питерской трассе на красном «Мазерати», чувствовал себя королём жизни и не знал, что через пару лет его любовь превратится в кошмар, а самого фигуриста будут называть человеком, бросившим жену на девятом месяце.

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