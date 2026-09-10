ФПК перевезла более 11 тыс. туристов летом, рост на 8%

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК), дочернее предприятие РЖД, перевезла более 11 тыс. пассажиров на туристических поездах с июня по август 2026 года, продемонстрировав рост на 8% по сравнению с прошлым годом и 3% увеличение пассажиропотока в августе.
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