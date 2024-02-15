Экс-разведчик Риттер: жители Европы хотят мирно сосуществовать с Россией Михаил ФРОЛОВ Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что рано или поздно Европа выйдет из-под влияния США и попытается установить хорошие отношения с Россией.
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