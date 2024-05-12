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Дерек Лайвли убегал от Чета Холмгрена в концовке матча. «Оклахома» пыталась фолить на центровом «Далласа»

Дерек Лайвли убегал от Чета Холмгрена в концовке матча. «Оклахома» пыталась фолить на центровом «Далласа»

20-летний центровой «Мэверикс» забрасывал 50,6% штрафных в первом сезоне в НБА. «Тандер» четыре раза фолили на нем в концовке первого гостевого матча в Далласе.

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