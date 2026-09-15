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На Ямале продолжают ликвидацию 29 природных пожаров – группировка пожарных снова усилена

На Ямале продолжают ликвидацию 29 природных пожаров – группировка пожарных снова усилена

На Ямале по данным на 15 сентября действует 29 природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги действуют в Пуровском, Надымском, Приуральском и Красноселькупском районах.

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