В Мьянме заявили о заинтересованности в БРИКС

Республика Мьянма заинтересована в БРИКС и изучает это международное сообщество. Как пишет «Парламентская газета», ранее к организации присоединились Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии