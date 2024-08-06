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3-я победа «Спартака» подряд, рекорд Дюплантиса, Байлс без золота, Испания и Франция в финале ОИ, СВР предупредила о допинг-расследованиях в США, Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Крылья» в заключительном матче 3-го тура Мир РПЛ – 3:0! Угальде сделал дубль, забив в 3-м матче подряд, у Барко два ассиста.

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