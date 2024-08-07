Для МСБ Татарстана с работниками — участниками СВО доступна льготная программа

В Татарстане разработан инструмент «Поддержка СВО», который позволяет представителям малого и среднего бизнеса, чьи сотрудники принимают участие в спецоперации, претендовать на льготную государственную финансовую поддержку.
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