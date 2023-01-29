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17-летний Демидов о дебюте за СКА в КХЛ: «Ротенберг похвалил, сказал: «Молодчик». Но отметил, что надо поработать над мощью и силой»

17-летний форвард системы СКА Иван Демидов рассказал о своем дебюте в КХЛ.  Нападающий провел 2 игры в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

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