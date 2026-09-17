King Charles III says AI leaders must act to avoid 'loss of control' of human destiny

Tech executives at an AI summit in Scotland were urged by King Charles not to "lose control of our destiny" or allow it to become a threat to humanity.
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