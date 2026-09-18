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Путин призвал Запад жить дружно, иначе «Москве придётся отвечать»

Путин призвал Запад жить дружно, иначе «Москве придётся отвечать»

Президент России Владимир Путин призвал Запад жить дружно, иначе «Москве придётся отвечать». «Так и хочется им сказать: «Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать».

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