Президент России Владимир Путин призвал Запад жить дружно, иначе «Москве придётся отвечать». «Так и хочется им сказать: «Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придётся отвечать».
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