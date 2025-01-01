До сих пор не прекращают долетать дикие последствия от макроновской олимпиады. Это, вообще, надо было суметь, конечно: на фоне того дурдома, который в мире творится, на фоне войн, авиакатастроф и падения режимов – всё равно до сих пор продолжает выделяться тот бардак, который развёл старина Маню у себя в Париже.
Позорище: золотые медали с Олимпиады в Париже заржавели за 4 месяца
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что могло быть еще на балу сатанистов.....
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11 час.
Дима Качусов
Если это недовольство российского спортсмена,то что заслужили то и получили:страну надо представлять под ее Государственным флагом и гимном,или не представлять на таких мероприятиях вообще ,это касается всех спортсменов и параолимпийцев.все люди всю жизнь к чему-то стремятся и готовятся,а проверку на вшивость проходят не все.
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10 час.
Lana_Borei Иванова
А какие нынче французские духи?
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31 мин.
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