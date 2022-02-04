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Результаты короткой программы у пар в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022: Суй и Хань победили, Мишина и Галлямов – 2-е

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняла 2-е место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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