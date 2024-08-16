Терапев перечислила заболевания, к которым может привести стресс

В списке мигрень и воспаление ЖКТ Существует большое количество научных исследований подтверждающих, взаимосвязь психоэмоционального состояние человека с его физическим здоровьем, рассказала в интервью «Вечерней Москве» психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии