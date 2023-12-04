Кто Старостина помянет…

Удивительно, но факт: некоторые наши соотечественники совсем не тонут, даже если попадают под "айсберг": речь про скандально известного бизнесмена Дмитрия Старостина, который прославился сразу на нескольких "нивах"–политической, экономической, предпринимательской.
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