Певица Лиззо показала результаты похудения: фото до и после

Всё ещё стараетесь похудеть к пляжному сезону? Певица Лиззо может стать вашим мотиватором. Артистка, которая в начале карьеры сделала лишний вес и бодипозитив частью имиджа, сбросила уже больше 45 килограммов.
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