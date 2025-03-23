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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Лиззо показала результаты похудения: фото до и после

Певица Лиззо показала результаты похудения: фото до и после

Всё ещё стараетесь похудеть к пляжному сезону? Певица Лиззо может стать вашим мотиватором. Артистка, которая в начале карьеры сделала лишний вес и бодипозитив частью имиджа, сбросила уже больше 45 килограммов.

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