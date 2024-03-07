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Путин заявил об уникальности и разнообразии российской культуры

Путин заявил об уникальности и разнообразии российской культуры

Российская культура является уникальной, она интересна и многообразна, а иностранцам есть смысл с ней знакомиться ближе, заявил президент РФ Владимир Путин а встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, сообщает РИА Новости.

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