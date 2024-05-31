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"Тля не любит остренькое". Садовод рассказала, как избавиться от вредителя

"Тля не любит остренькое". Садовод рассказала, как избавиться от вредителя

Садовод советует "подать на ужин" тле настои острого перца или хрена. Таким образом можно избавиться от вредителя.

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