За последние пять лет число случаев заболевания лихорадкой денге увеличилось во всем мире, причем в этом году ситуация особенно тревожная в Северной и Южной Америке, говорится в новом докладе, опубликованном в четверг Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).