За последние пять лет число случаев заболевания лихорадкой денге увеличилось во всем мире, причем в этом году ситуация особенно тревожная в Северной и Южной Америке, говорится в новом докладе, опубликованном в четверг Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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